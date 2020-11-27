Испытания вакцины "Спутник V" в Белоруссии показали эффективность около 95%

"Клинические испытания, в которых приняли участие 100 граждан Беларуси, показали высокую эффективность российской вакцины ["Спутник V"] - примерно 95%. Это очень важный результат", - сказал он.

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Клинические испытания российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Белоруссии показали высокую эффективность - на уровне 95%. Об этом в пятницу заявил посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев в эфире телеканала " Россия-24 ".

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По словам Мезенцева, белорусские и российские специалисты оптимистично настроены на совместную работу в области проведения исследований российской вакцины "Спутник V" и ее возможного применения в Белоруссии.

Посол добавил, что на данный момент Москва ожидает от белорусских партнеров проведения регистрации вакцины в соответствии с жесткой нормативной базой республиканского министерства здравоохранения и правительства, после чего можно будет говорить о направлении в Белоруссию значительной партии для вакцинации граждан. Также обсуждаются перспективы совместного с Белоруссией производства российской вакцины.

Белоруссия стала первой зарубежной страной, в которой стартовали клинические исследования вакцины "Спутник V" после ее регистрации в России. Клинические исследования проходят в восьми медицинских учреждениях страны, выбранных в качестве исследовательских центров.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, которая получила название "Спутник V". Препарат был разработан НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России и прошел клинические испытания в июне-июле.