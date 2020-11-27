В МЧС предупредили о сильном тумане и гололедице в Московском регионе до утра субботы

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Подмосковью распространило экстренное предупреждение, что в ближайшие часы и до утра субботы в Москве и области ожидаются сильный туман и гололедица.

"В ближайшие 1-3 часа с сохранением до 10:00 утра 28 ноября местами по Московской области и городу Москве ожидается туман с видимостью 200-700 м, местами гололедица", - сказали ТАСС в пресс-службе подмосковного главка МЧС.

В связи с непогодой специалисты рекомендуют пешеходам быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог, а водителям автомобилей снизить скорость и строго соблюдать правила дорожного движения. Обязательно нужно включить противотуманные фары и фонари, отказаться от лишних перестроений, обгонов и опережений. Важно помнить, что на скользкой дороге нельзя резко тормозить. Водителям нельзя выезжать на дорогу во время гололедице на летней резине.

Пожилым людям во время гололедицы рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с шипами.