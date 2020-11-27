Более 441 тыс. случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в мире за сутки

ЖЕНЕВА, 27 ноября. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 60,53 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 441 тыс. Согласно опубликованным в пятницу данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов выросло более чем на 9 тыс., превысив 1,42 млн.

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По состоянию на 19:24 мск 27 ноября в ВОЗ поступили сведения о 60 534 526 инфицированных и 1 426 101 умершем. Число заразившихся возросло на 441 157, умерших - на 9 310.

Максимальное число заразившихся за сутки было зафиксировано 14 ноября (668 757), а смертей - 17 апреля (12 432). Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Более 55% случаев заражения, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие 24 часа, приходятся на Европейский регион (243 912), на втором месте Северная и Южная Америка (92 802), на третьем - Юго-Восточная Азия (54 160).

Больше всего подтвержденных случаев инфицирования зарегистрировано в США - 12 441 925. Далее следуют Индия (9 309 787), Бразилия (6 166 606), Россия (2 215 533), Франция (2 144 917), Испания (1 617 355), Великобритания (1 574 566), Италия (1 509 875), Аргентина (1 390 388), Колумбия (1 270 991), Мексика (1 070 487) и Германия (1 006 394).