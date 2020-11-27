Бельгия продлила жесткий карантин до 15 января

БРЮССЕЛЬ, 27 ноября. /ТАСС/. Правительство Бельгии разрешило возобновить работу всех магазинов с 1 декабря с соблюдением жестких ограничений. Об этом сообщил в пятницу премьер Бельгии Александер Де Кроо по итогам заседания национального Координационного совета по борьбе с пандемией. Он подчеркнул, что жесткий карантин, включая запрет собирать гостей, а также комендантский час продлены до 15 января, в новогодние праздники все будет закрыто.

Единственным послаблением, которое сделало правительство, стало разрешение открыть все магазины в дополнение к работающим в данный момент аптекам и продуктовым. Однако для всех магазинов подтверждены жесткие правила: один покупатель на 10 квадратных метров, обязательное ношение масок, каждый покупатель должен находиться в магазине не более получаса, за покупками можно ходить только в одиночестве.

"Мы не можем сейчас подорвать все усилия, которые уже предприняты (ослабив карантин - прим. ТАСС). Я предпочел бы, чтобы в это Рождество мы закончили нынешний катастрофический год, а не начали новый катастрофический год, - заявил он. - Карантинные меры останутся в силе до 15 января, мы не будем переоценивать их [результаты] ранее".

В Бельгии останутся закрыты рестораны, кафе и бары, все культурные, спортивные и развлекательные учреждения. Предприятия должны продолжать организовывать работу своего персонала в удаленном режиме, ношение масок обязательно во всех общественных местах и на открытом воздухе. Кроме того, в стране продолжит действовать комендантский час с 00:00 (02:00 мск) до 05:00 часов, в столице с 22:00 до 06:00.

Премьер настоятельно рекомендовал гражданам воздержаться от поездок за границу на зимние каникулы.

По-прежнему запрещены частные вечеринки: любая семья имеет право в ближайшие полтора месяца, включая новогодние праздники, пригласить не более одного человека, те, кто живут одни, - максимум двух человек. Полиция получит право контролировать соблюдение этих мер, любые нарушения караются штрафом от 250 евро для каждого нарушителя. Чтобы не провоцировать массовые собрания людей, на Новый год 31 декабря отменены традиционные фейерверки в столице и крупных городах.

В Бельгии, население которой составляет 11,5 млн человек, за последние две недели в сутки выявляется в среднем 3,6 тыс. новых случаев болезни, умирает около 170 человек. Общее число заразившихся с начала пандемии превысило полмиллиона человек, 16,3 тыс. умерли.