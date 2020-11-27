Эксперты: современные технологии лечения рака должны быть доступны каждому пациенту в РФ

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Современные технологии лечения онкологических заболеваний, в том числе лучевая терапия, должны быть повсеместно доступны для пациентов в России. К такому мнению пришли медицинские эксперты в области радиотерапии и представители пациентского движения в рамках круглого стола "Технологии будущего в онкологии" на XI Всероссийском конгрессе пациентов.

"Применение современных технологий для лечения онкологических заболеваний, в частности на линейных ускорителях, должно быть доступно для каждого пациента в России. Появление такого оборудования в региональных больницах позволяет проводить лучевую терапию, не задевая здоровые ткани, тем самым сводя последствия после ее проведения к минимуму", - пояснил заведующий радиотерапевтическим отделением № 2 филиала областного онкологического диспансера в городе Ангарске Иркутской области Максим Куренной.

Он уточнил, что модернизация оборудования в диспансере началась в 2014 году, с этого времени там появился комплекс дистанционной лучевой терапии Halcyon в сочетании с системой планирования лечения и рабочей станцией. Новое оборудование может быть установлено без реконструкции и капитального ремонта помещения, исключает возможность столкновения подвижных частей аппарата с пациентом во время процедуры, а также обеспечивает высокую пропускную способность по сравнению с кобальтовыми аппаратами, которые медицинское сообщество считает устаревшими.

В свою очередь плюсы современных линейных ускорителей также отметила старший врач института радиационной онкологии региональной больницы кантона Люцерн в Швейцарии Ольга Унтеркирхере. По ее словам, применение современного оборудования, в отличие от кобальтовых аппаратов, позволяет проводить курс с высокими дозами облучения за короткое время без госпитализации пациента.

"Шестинедельный курс по раку молочной железы с помощью нового оборудования можно провести за одну неделю. При этом госпитализация пациентов почти не проводится, большая часть процедур проводится амбулаторно", - добавила Унтеркирхере, уточнив, что в Западной Европе кобальтовые аппараты не используются с начала 2000-х годов.

Лучевая терапия наряду с хирургией и химиотерапией считается наиболее высокотехнологичным сектором современной онкологической помощи. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), данный метод показан для более 70% пациентов с различными видами онкологических заболеваний. В настоящее время в лечебных медицинских учреждениях России, по статистике МАГАТЭ, работают 208 линейных ускорителей и 237 гамма-терапевтических аппарата, в то время как другие развитые страны уже отказались от использования последних ввиду высоких рисков развития осложнений у пациентов из-за воздействия радиации на здоровые ткани. Согласно данным Минздрава РФ, один линейный ускоритель должен быть рассчитан на 300 тыс. населения региона. Как ранее сообщал ТАСС, на территории России уже осуществляется производство отечественных линейных аппаратов на основании лицензии американской компании Varian.

Итоги обсуждений

По завершении круглого стола участники мероприятия предложили предусмотреть включение современных аппаратов дистанционной лучевой терапии, позволяющих реализовать методики лечения с визуальным контролем по изображениям, и объемно-модулированную лучевую терапию в проект приказа Минздрава РФ "О порядке оказания медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях". Кроме того, участники обсуждения пришли к общему мнению, что региональным органам здравоохранения необходимо сделать публичной информацию о доступности лучевой терапии в их регионе.

"Мы считаем, что на сайтах региональных министерств должна быть указана информация о технической оснащенности больниц с полным перечнем эксплуатируемого оборудования для лучевой терапии с указанием производителя, модели аппарата, срока его эксплуатации. Кроме того, на сайте также должна быть информация о промежуточных результатах по показателям федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниям", - пояснил председатель координационного совета "Движение против рака" Николай Дронов.

Он уточнил, что все озвученные в рамках мероприятия рекомендации будут направлены в федеральные органы исполнительной власти.