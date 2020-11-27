Кабмин внес в Госдуму проект об изменениях в лицензировании противопожарной деятельности

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, призванный усовершенствовать действующий порядок лицензирования деятельности по тушению пожаров и по монтажу, техобслуживанию и ремонту противопожарных систем. Документ опубликован в пятницу в думской электронной базе данных.

Предлагается дать кабмину РФ полномочия утверждать критерии оснащения объектов защиты системами противопожарной защиты, а МЧС РФ - проводить аттестацию лиц на право проектирования средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. Каждые пять лет лицензиат будет обязан подтверждать соблюдение лицензионных требований путем представления в уведомительной форме соответствующей информации в лицензирующий орган. Кроме того, предлагается исключить из действующего законодательства положение о том, что лицензирование деятельности по монтажу, техобслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений прекращается со дня установления саморегулирования этого вида деятельности.

В кабмине отмечают, что предоставленные сейчас МЧС России полномочия и существующие ограничения лицензирующих органов не позволяют в достаточной мере обеспечить снижение угроз при пожарах. Так, с 2014 года при тушении погибли 43 работника пожарной охраны, за последние пять лет в стране произошло около 2 тыс. возгораний, при которых автоматические системы противопожарной защиты были неисправны, выключены или не выполнили свою задачу по причине неправильного проектирования или монтажа; жертвами таких пожаров стали 199 человек.

"Системный анализ пожаров и последствий от них на территории РФ за прошедшие 5 лет свидетельствует о ключевой роли правильной работы систем автоматической противопожарной защиты в спасении людей и снижении ущерба при пожарах", - подчеркивают разработчики.

"Предлагаемые проектом федерального закона изменения позволят с одной стороны снизить административную нагрузку на бизнес (соискателям лицензии - путем предоставления возможности выбора количества видов выполняемых работ отдельно по каждому филиалу), а с другой - повысить эффективность регуляторных функций лицензирующего органа (в дистанционном режиме проводить контроль за соблюдением лицензионных требований и принимать своевременные меры необходимого реагирования в отношении недобросовестных лицензиатов)", - указано в пояснительной записке.