Эксперт: масочный режим в РФ продлится до тех пор, пока коронавирус не станет сезонным

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Режим ношения масок в России будет сохраняться до тех пор, пока коронавирусная инфекция не приобретет сезонный характер. Об этом в пятницу заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в интервью телеканалу "Россия-24" .

"Пока напряженная эпидситуация будет сохраняться, масочный режим будет сохраняться. До того момента, пока распространение вируса не приобретет такие масштабы, когда он [вирус] станет обычным сезонным насморком", - сказал он.

На вопрос, может ли заболеваемость коронавирусом зимой в России пойти на спад из-за низких температур, Горелов заявил, что климатический фактор оказывает лишь незначительное влияние на распространение инфекции, так как коронавирус "живет не на морозе, а в организме человека".

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что вводить масочный режим на всей территории России не имеет смысла, а ограничительные меры в регионах определяются губернаторами.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, ведение обязательного масочного режима в России в местах скопления людей обусловлено риском негативного развития эпидситуации. Как уточнили в пресс-службе Роспотребнадзора, под местом массового пребывания людей понимается территория общего пользования поселения или городского округа; специально отведенная территория за их пределами; места общего пользования в здании, где при определенных условиях могут одновременно находиться более 50 человек.