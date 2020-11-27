Уволился завотделением 20-й больницы Ростова, которого обвинили в отказе принимать больных

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 ноября. /ТАСС/. Борис Розин - заведующий анестезиолого-реанимационным отделением переоборудованной под ковидный госпиталь 20-й больницы Ростова-на-Дону, где ранее сообщалось о смертях пациентов на ИВЛ якобы от нехватки кислорода, сообщил в пятницу ТАСС, что уволился по собственному желанию.

После сообщений в СМИ о нехватке кислорода в 20-й больнице Ростова-на-Дону и гибели пациентов на ИВЛ якобы от его нехватки министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко поручил территориальному органу Росздравнадзора провести проверку в учреждении. В ноябре стало известно об увольнении трех врачей, включая анестезиолога-реаниматолога Артура Топорова, который был в числе тех, кто сообщил о проблемах с кислородом в медучреждении. Также после смерти главврача 20-й больницы Юрия Дронова, у которого был диагностирован коронавирус, в медучреждении назначили нового руководителя.

"[Уволился] по собственному желанию", - сказал Розин. Он сообщил, что продолжит работу по специальности, но за пределами России. "Скорее всего, за границей. У меня есть хорошее предложение", - добавил врач.

27 октября замглавы ростовской администрации Елена Кожухова заявила, что Розин отказывал в приеме больным, находящимся в тяжелом состоянии. По словам Кожуховой, завотделением также "не в полной мере" организовал работу подопечных ему специалистов. Сам Розин сообщил тогда ТАСС, что 20-я больница испытывает дефицит кадров. Бывший завотделением также выразил мнение, что врачи госпиталя, в котором сообщили о нехватке кислорода, "не могли повлиять на ситуацию".

30 октября возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Власти Ростова-на-Дону также создали комиссию, которая расследует обстоятельства инцидента. Члены комиссии, изучившие скан-копии историй болезни пяти пациентов, смерть которых относится к одному временному интервалу, не увидели в документах записей о том, что состояние пациентов ухудшилось из-за падения уровня кислорода в системах.

В конце октября в администрации Ростова-на-Дону, городском управлении здравоохранения, Минздраве Ростовской области, а также по месту жительства бывшего министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской и экс-начальника управления здравоохранения Ростова-на-Дону Надежды Левицкой прошли обыски, связанные с расследованием дела.