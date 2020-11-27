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Пандемия COVID-19

В Москве за сутки умерли 76 пациентов с коронавирусом

За все время пандемии в столице умерли 8 756 человек с COVID-19

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. В Москве за сутки умерли 76 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщили в пятницу в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. 

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"В Москве скончались 76 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе. 

Всего за время пандемии в столице умерли 8 756 человек, у которых был подтвержден коронавирус. 

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 585 095 случаев заражения, из них 7 918 за последние сутки. Выздоровели 434 902 человека.

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РоссияПандемия COVID-19
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