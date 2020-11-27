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Пандемия COVID-19

Мурашко обсудил с фармацевтами Венгрии вопрос производства "Спутник V"

Также глава Минздрава РФ встретился с министром социальных ресурсов Венгрии Миклошем Кашлером

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в пятницу обсудил с представителями фармацевтической промышленности Венгрии вопросы организации производства вакцины против коронавируса "Спутник V". Об этом журналистам сообщил помощник министра Алексей Кузнецов.

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"В рамках визита [российского министра в Будапешт] состоялась встреча с представителями фармацевтической промышленности Венгрии, на которой обсужден ряд перспективных направлений сотрудничества, в том числе вопрос организации производства российской вакцины "Спутник V", - сказал он.

Кроме того, в рамках визита главы Минздрава РФ в Будапешт состоялась встреча с министром социальных ресурсов Венгрии Миклошем Кашлером. "Министры обсудили вопросы противодействия распространению новой коронавирусной инфекции, а также совместные проекты в сфере здравоохранения. В частности, обсуждались вопросы организации оказания медицинской помощи детям, развития онкологической помощи", - рассказал Кузнецов.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на совместной пресс-конференции с главой Минздрава РФ сообщил, что Венгрия стремится локализовать часть производства российской вакцины на своей территории.

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Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияВенгрияПандемия COVID-19
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