Рождественский пост начинается у православных христиан

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Рождественский пост, который продлится 40 дней и закончится 6 января, в канун Рождества, начинается у православных христиан 28 ноября (15 ноября по старому стилю).

"Смысл Рождественского поста - во внутренней подготовке человека к встрече с Богом, пришедшим в мир. Когда-то, больше чем две тысячи лет назад, это событие произошло однажды для всего человечества, стало судьбоносным для мира со всех точек зрения. Но вне зависимости от этого, каждый христианин призван обновлять в своей душе это чувство радости встречи с Богом", - сказал ТАСС председатель Информационной комиссии Московской городской епархии священник Александр Волков.

На всем протяжении Рождественского поста православным христианам рекомендуется отказ от продуктов животного происхождения - мяса, молока и молочных продуктов. Традиционно в первый день поста готовят постную кутью, которой угощают гостей. "Мы часто ограничиваем свое восприятие поста пищевыми условностями - что можно и что нельзя, насколько строг пост в отношении пищи. Но это совсем не главное. Важнее всего - найти в себе силы освежить веру во Христа, постараться узнать глубже учение церкви о Спасителе мира, заставить себя иначе посмотреть на отношения со своими близкими. Последнее сейчас особенно важно, в период изоляции у многих появился новый опыт длительного нахождения дома, рядом со своими родными, и этот опыт далеко не всегда бывает простым", - считает он.

Он отметил, что для христианина Рождественский пост - время почувствовать тепло близости, выбросить раздражение и усталость и передать близким свою любовь в делах и заботе. "Но так как для всего этого нужно время, церковь и дает нам эти 40 дней, чтобы все успеть, хорошо подготовиться к этой самой важной встрече в своей жизни", - заключил Волков.

Установление Рождественского поста, как и других многодневных постов, относится к древним временам христианства: уже в V-VI веках о нем упоминали западные церковные авторы.

Пост наступает сразу после дня памяти апостола Филиппа, поэтому его также называют "Филипповским". Его 40 дней символизируют 40-дневный пост пророка Моисея, получившего десять заповедей на каменных скрижалях.