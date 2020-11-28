В Грузии повторно вводятся масштабные ограничения из-за распространения коронавируса

ТБИЛИСИ, 28 ноября. /ТАСС/. Масштабные ограничения, включающие закрытие магазинов, ресторанов, а также остановку работы общественного транспорта вводятся в Грузии с субботы. Как объяснили в правительстве республики, локдаун связан с рекордным распространением нового коронавируса и он будет действовать до 31 января 2021 года.

С 28 ноября полностью останавливаются междугородные перевозки. Рестораны и объекты питания переходят на режим доставки или выноса пищи. В восьми крупных городах - Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Рустави, Гори, Зугдиди, Телави и Поти - перестанет работать общественный транспорт, кроме такси. Приостановят работу все магазины, кроме продуктовых, аптек, объектов по продаже бытовой химии и гигиенических принадлежностей, а также газетных киосков. Разрешено функционировать магазинам, где продают корм для животных, а также аграрным рынкам, салонам красоты и промышленным производствам.

Решением кабмина также запрещается работа фитнес-центров и бассейнов по всей стране, проведение семинаров, тренингов, а также работа спортивных и культурных кружков. Кроме того, увеличивается время действия запрета на нахождение на улицах: с 7 ноября жителям нельзя выходить из дома с 22:00 до 05:00, а с 28 ноября - с 21:00 по местному времени.

Вместе с тем, с 24 декабря по 2 января включительно в связи с новогодними праздниками все ограничения, кроме запрета на ночное передвижение будут сняты. Запрет на нахождение на улице будет снят лишь в новогоднюю ночь - 31 декабря и Рождество - 6 января. С 3 по 15 января все ограничения снова вступают в силу. Вдобавок эти дни будут объявлены выходными. В это время отдыхать будут как сотрудники госучреждений, так и частных компаний. После - с 16 января и до 31 января - все ограничения будут действовать лишь по субботам и воскресеньям.

Первый случай инфицирования коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля. Сразу после этого 21 марта в стране был введен режим чрезвычайного положения и комендантский час. Вплоть до 22 мая в республике были закрыты все учреждения, заводы, цеха, фабрики и магазины, кроме аптек, поликлиник, больниц и продуктовых супермаркетов.

После снятия первого локдауна в течение лета в стране ежедневно фиксировали от 10 до 30 новых случаев. Эпидемическая ситуация начала резко ухудшаться с сентября. На данный момент в Грузии ежедневно фиксируют 3 - 4 тыс. и более случаев. 27 ноября в республике врачи диагностировали коронавирус у 4 780 пациентов, что стало максимальным показателем с начала пандемии. Всего в Грузии зафиксированы 123 470 случаев заражения. Инфекция выявлена у 3,32% населения (в Грузии проживают 3,7 млн человек). Общее число вылечившихся составляет 102 270 (82,83% заразившихся), умер 1 161 пациент.