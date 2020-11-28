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Пандемия COVID-19

Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 13 млн

Наибольшее число случаев заражения - 1 206 248 - выявлено в Техасе

ТАСС, 28 ноября. Число заразившихся коронавирусом нового типа в США достигло в пятницу 13 047 202. Об этом свидетельствуют подсчеты Университета Джонса Хопкинса, который ведет их на основе информации федеральных и местных властей.

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По его данным, всего в стране от последствий заболевания умерли 264 624 человека, выздоровели 4 871 203 заразившихся. Наибольшее число случаев заражения - 1 206 248 - выявлено в Техасе. За ним следуют Калифорния (1 179 857), Флорида (979 020) и Иллинойс (705 063).

Из более чем 264 тыс. летальных исходов 34 457 зарегистрированы в штате Нью-Йорк. Далее по числу смертей следуют Техас (21 687) и Калифорния (19 055).

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