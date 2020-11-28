В МВД сообщили, что число киберпреступлений в Петербурге выросло на 582% с начала года

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Наибольший прирост преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, - 582% - зафиксирован в Санкт-Петербурге за десять месяцев года. Это следует из статистических данных МВД России.

В январе-октябре число киберпреступлений выросло в Ингушетии на 167%, в Севастополе - на 152%.

Согласно данным МВД, наименьшие темпы прироста преступлений в сфере IT зафиксированы в Ненецком автономном округе, Магаданской области и Карачаево-Черкесии.

Количество киберпреступлений за этот период в целом в России выросло на 75,1%. Как сообщал ранее руководитель следственного департамента МВД Сергей Лебедев, рост таких преступлений связан в том числе с распространением коронавируса, когда многие сферы общественных отношений переместились в интернет-пространство. По его словам, нарастающее использование онлайн-сервисов обусловливает постоянный и значительный рост числа преступлений, совершенных с использованием IT-технологий, и это касается не только России. Как правило, такие преступления совершаются при помощи интернета.