"Ъ": российские санатории создали реабилитационные курсы для перенесших COVID-19

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Не менее 10% санаториев России сформировали программы для реабилитации граждан, перенесших коронавирус. Об этом в субботу сообщила газета "Коммерсантъ" со ссылкой на медицинского директора Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья Михаила Данилова.

По словам Данилова, санатории при разработке программ опирались на утвержденные в июле временные методические рекомендации Минздрава по реабилитации пациентов после коронавируса. Он сообщил газете, что спрос у россиян на подобные направления пока только формируется, но у здравниц высокие ожидания. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе также отмечает рост числа предлагаемых реабилитационных направлений для переболевших COVID-19, но указывает, что большого спроса на них в настоящее время у россиян не наблюдается, сообщает газета.

Разработкой реабилитационных программ для перенесших коронавирус граждан начали заниматься и фитнес-операторы, пишет "Коммерсантъ". По словам президента Национального фитнес-сообщества Елены Силиной, в настоящее время около 25% заведений в России предлагают курсы для оздоровления организма, профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата, дыхательных путей, укрепления иммунной системы, передает газета.

В июле Минздрав России разработал и направил в регионы методические рекомендации по оказанию медицинской реабилитации пациентам, переболевшим коронавирусной инфекцией. Они учитывают особенности реабилитации детей, взрослых и пациентов, которым требуется оказание специализированной медпомощи, их маршрутизацию на этапы реабилитации, а также мероприятия по оздоровлению медиков, борющихся с коронавирусной инфекцией. Согласно рекомендациям, направление пациентов в медорганизации следует осуществлять с помощью предварительного дистанционного консультирования для определения этапа реабилитации.

Как сообщили в пресс-службе министерства, особенностью пациентов с COVID-19 является необходимость в изоляции в течение 14 дней после выписки с этапа специализированной или реабилитационной стационарной помощи. Это оптимальное время для проведения мероприятий по медицинской реабилитации дистанционно на дому с использованием телемедицинских технологий. Рекомендации предназначены для врачей первичного звена, инфекционных лечебно-профилактических учреждений, отделений интенсивной терапии инфекционного стационара.