Мэр Буэнос-Айреса обвинил фанатские группировки в провокациях на прощании с Марадоной

БУЭНОС-АЙРЕС, 28 ноября. /ТАСС/. Мэр аргентинской столицы Орасио Ларрета в пятницу возложил ответственность за беспорядки и столкновения, вспыхнувшие во время церемонии прощания с бывшим игроком и тренером сборной страны по футболу Диего Марадоной, на фанатские группировки.

"Для нас насилие - черта, которую нельзя переступать. Когда, как мы видели вчера, группа агрессивных футбольных фанатов начинает бросать камни и бутылки в стражей порядка и обычных людей, полиция будет всегда действовать, как и вчера, чтобы обезопасить аргентинцев", - сказал он на пресс-конференции.

Ларрета подчеркнул, что власти города всегда готовы помочь федеральному правительству в обеспечении порядка и предоставить силы столичной полиции. "Мы сожалеем, что столь печальный для всех аргентинцев день был политизирован", - отметил мэр.

В четверг в президентском дворце в Буэнос-Айресе прошла церемония прощания с Марадоной, умершим в среду. Гражданская панихида началась в 06:00 (12:00 мск) и сначала проходила относительно спокойно, но после 14:00 (20:00 мск) в центре города начались столкновения и беспорядки. По просьбе семьи церемония прощания была завершена досрочно.

Во время беспорядков глава МВД Аргентины Эдуардо де Педро возложил ответственность за столкновения на Ларрету и столичную полицию. В пятницу департамент по правам человека министерства юстиции и по правам человека страны подал в суд на мэра Буэнос-Айреса и заместителя Диего Сантилью за насилие со стороны правоохранительных органов по отношению к собравшимся на церемонии прощания.