Электричество на острове Русский восстановят в выходные

ВЛАДИВОСТОК, 28 ноября. /ТАСС/. Энергетики завершат восстановительные работы на острове Русский в Приморье за выходные. Об этом в субботу сообщает пресс-служба регионального правительства.

"В поселках острова Русский полностью восстановят электричество в текущие выходные. Об этом доложили на рабочем выездном совещании в штабе Оборонэнерго <…> Как сообщил генеральный директор АО "Оборонэнерго" Сергей Кирюхин, в настоящее время на территории ведется подключение электричества в поселке Аякс. Электроэнергию должны вскоре подать также на Поспелова, в Лесное, Мелковолное, Канал, Парис, где проживают в общей сложности около 1,5 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Кирюхин разъяснил, что необходимо восстановить линию электропередачи протяженностью около 10 километров. Эти работы займут до двух суток. В ближайшее время бригады на обозначенном участке планируется значительно усилить. Дополнительно должны подключиться 10 человек от лесного хозяйства и 20 военных.

"Нужно организовать работу так, чтобы время нигде не терялось. Идут бригады, а сразу следом - энергетики. Чтобы между очисткой просеки и восстановлением линии передачи никаких перерывов не было", - приводят в сообщении слова главы региона Олега Кожемяко. Ранее губернатор отмечал, что именно на острове Русский ситуация остается наиболее сложной: после циклона повалены столбы с электропроводами.

К ночи 29 ноября планируется полностью запитать поселок Экипажный, ведется подключение к свету и поселка Подножье с населением около 1,9 тыс. человек. Протяженность территории, которую нужно привести в порядок и восстановить на ней линию электропередачи - 1,5 км. Бригады усилят и в районе поселков Рында и Воевода, где проживают в общей сложности около 450 человек. По словам специалистов, электрические сети располагаются большей частью в лесах, что увеличивает объем работы.