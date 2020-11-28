Кислородную станцию приобретут для ковидного госпиталя в Хабаровске

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Власти Хабаровского края выделили средства на приобретение новой кислородной станции для городской клинической больницы (ГКБ) №10, которая с марта переоборудована в госпиталь для лечения больных новой коронавирусной инфекцией, сообщает в субботу пресс-служба правительства региона.

"Новую кислородную станцию приобретут для городской клинической больницы №10. Аппарат будет использоваться для лечения больных коронавирусной инфекцией. Распоряжение о выделении денежных средств на эти цели из резервного фонда края подписал Михаил Дегтярев", - говорится в сообщении.

Стоимость газификатора около 7,5 млн рублей. Кроме того, 1 млн рублей направят на текущий ремонт помещений больницы.

"До пандемии нашей емкости кислорода на 8 тонн хватало на 2-3 недели. С увеличением госпитализируемых пациентов этот же объем мы расходуем за два дня. Стабильная подача кислорода для пациентов с COVID-19 - буквально вопрос жизни и смерти. В больнице 470 коек оборудовано кислородом, что составляет 74% от общего числа", - сказал главный врач ГКБ №10 Александр Калашников.

В регионе продолжается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, ежедневно фиксируют более 300 новых случаев. Всего с начала пандемии в крае зарегистрировали свыше 23,5 тыс. случаев заболевания, умерли 157 человек. По данным правительства региона, больше всего заболевших в возрастной группе от 30 до 49 лет. Болеют в основном работники здравоохранения и образования, также высок процент распространения вируса среди офисных работников, чья деятельность связана с предоставлением услуг, например, в банковской сфере.