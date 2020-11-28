Диетологи рекомендовали постящимся в пандемию восполнять запас витаминов

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Люди, соблюдающие Рождественский пост, подразумевающий отказ от мяса и других продуктов животного происхождения, должны следить за содержанием в еде всех необходимых нутриентов, а в сложный эпидемический период обращать внимание на поступление в организм витаминов и минералов. Такое мнение выразили опрошенные ТАСС диетологи и гастроэнтерологи.

Дело не столько в еде, сколько в отношении к ней

Как правильно питаться. Дело не столько в еде, сколько в отношении к ней

"Если человек хочет быть здоровым, он должен получать все необходимые витамины. Они влияют на многие процессы - как человек двигается, как человек видит, как он сопротивляется внешним воздействиям, включая вирусные инфекции", - сказал ТАСС руководитель направления "Оптимальное питание" Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Александр Батурин.

По его словам, с ограничением продуктов животного происхождения появляется проблема поступления в организм человека железа и витамина B12. Он отметил, что витамин B12 в растительных продуктах вовсе не содержится, а железо из животных продуктов усваивается гораздо лучше, чем из растительных. "Должны помочь компоненты, которые способствуют усвоению железа, в первую очередь, это источники аскорбиновой кислоты - овощи и фрукты, богатые витамином C. Это - сладкий перец, черная смородина, листовая зелень, шиповник", - пояснил он.

Помимо этого, подчеркнул Батурин, сложным представляется получение другого необходимого витамина - витамина D. Организм человека может синтезировать его из двух источников - при употреблении продуктов животного происхождения, либо под воздействием ультрафиолета, солнечных лучей - ограниченного ресурса в зимний период.

Как заметил эксперт, иммунитет организма напрямую зависит от поступления всех необходимых витаминов и минералов. В связи с этим он считает необходимым использование витаминно-минеральных комплексов. "Тем более, что сейчас ситуация обострена коронавирусом и, как показывают многие исследования, среди лиц, которые заболевают коронавирусной инфекцией, наиболее тяжелые случаи течения заболевания наблюдаются у тех, кто имеет низкую обеспеченность витамином D", - рассказал он.

Врач обратил внимание, что в целом питание в пост должно поставлять все основные нутриенты. "Нужно получать достаточное количество энергии из продуктов, достаточное количество нужных незаменимых биологических нутриентов - белков, жиров, углеводов. <…> Мясо, рыба, птица, яйца, молочные продукты - основные источники белка. Но есть продукты растительного происхождения, которые содержат много белка. Это все бобовые - фасоль, соя, горох. Там немного другой белок, он по-другому усваивается, но все равно может обеспечить потребность организма", - уточнил собеседник агентства.

Источник витаминов

Врач-диетолог высшей категории Елена Чедия согласилась, что в эпидемический сезон важно не забывать о витаминах. "Необходимое количество витаминов современные продукты полностью обеспечить не могут. Поэтому необходим витаминно-минеральный комплекс и когда пост есть, и когда его нет", - отметила она в беседе с ТАСС. Врач посоветовала подобрать комплекс, отвечающий индивидуальным запросам человека в зависимости от его возраста, особенностей здоровья.

Как считает гастроэнтеролог Семен Рапопорт, для профилактики коронавируса не требуются корректировки питания, достаточно следовать мерам безопасности. "Что касается требований поста, их можно соблюдать. Но питание должно быть сбалансированным, содержать овощи и фрукты", - добавил он.

Рождественский пост, который продлится 40 дней и закончится 6 января, начинается у православных христиан 28 ноября (15 ноября по старому стилю).

На всем протяжении Рождественского поста рекомендуется отказ от продуктов животного происхождения - мяса, молока и молочных продуктов. Основу питания могут составлять супы, крупы, макароны, бобовые, грибы, овощи, фрукты и орехи. По некоторым дням постящимся разрешена рыба, блюда на растительном масле и вино. Но не рекомендуется злоупотреблять специями и маринованными продуктами.