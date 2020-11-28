В санаториях Кавминвод на январских выходных можно будет пройти лечение

ПЯТИГОРСК, 28 ноября. /ТАСС/. Оздоровительные процедуры можно будет получить в санаториях региона Кавказских Минеральных Вод (Ставропольский край) в период январских выходных. На новогодние праздники забронировано от 50 до 70% мест в здравницах, сообщил ТАСС генеральный директор курортного управления профсоюзных санаториев на Кавказских Минеральных Водах Николай Мурашко.

"Оздоровительные процедуры отдыхающие будут получать все праздничные дни, кроме 1 и 7 января. Оздоровиться можно будет по специально разработанным программам "Поддержки иммунитет", "Здоровый позвоночник", "Здоровое дыхание", "Мама, папа, я - здоровая семья". Отдельная тема - лечебные антивирусные программы - как профилактические, так и направленные на реабилитацию тех, кто уже перенес коронавирус. В первую очередь, они основаны на бальнеофакторах курортов: минеральной воде разных типов, радоне, целебной грязи", - сказал Мурашко.

По его словам, на период новогодних праздников в санаториях уже забронировано 50-70% мест.

"На Новый год санатории Кавминвод подготовили креативные фотозоны, оригинальную ночную подсветку, новые арт-объекты. В рамках конкурса назовут и лучший сценарий антикоронавирусного новогоднего вечера. В последнюю неделю старого и первую неделю нового года гостей ожидают значительные скидки и другие подарки: праздничное угощение, развивающие викторины для детей, которые приедут вместе с родителями, народные гулянья на улице", - добавил собеседник агентства.

Он также рассказал, что в 2020 году организаторы новогодних мероприятий все развлечения проведут с учетом эпидемической обстановки, соблюдая социальную дистанцию. "В наших санаториях строго соблюдают требования Роспотребнадзора, неслучайно после карантина они открылись одни из первых. При этом мы считаем, что сейчас как никогда важно создать для гостей атмосферу праздника, помочь улучшить психоэмоциональное состояние, что благотворно отразится и на состоянии здоровья", - сказал Мурашко, добавив, что в курортном управлении профсоюзных санаториев на Кавминводах стартовал конкурс на лучшее новогоднее оформление здравниц под девизом "21-й, новый, успешный!".

Регион Кавказских Минеральных Вод находится в Ставропольском крае и включает четыре курортных города - Пятигорск, Железноводск, Кисловодск и Ессентуки. В городах находятся более 130 санаторно-курортных учреждений, водолечебницы, гостиницы. На Кавминводах действуют 22 профсоюзные здравницы. В 2019 году они приняли на отдых и лечение почти 170 тыс. человек.