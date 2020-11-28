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Строительство республиканской инфекционной больницы начнется в Якутске в 2021 году

В ней развернут 245 коек

ТАСС, 28 ноября. Власти Якутии готовят проектно-сметную документацию инфекционной больницы, строительство которой начнется в 2021 году, сообщает в субботу пресс-служба правительства региона.

"Со следующего года начнем строительство республиканской клинической инфекционной больницы. К сожалению, такой специализированной больницы у нас нет. Те отделения, которые есть, приспособлены в зданиях 1960-1970-х годов постройки. Они никак не учитывают требования, необходимые для лечения людей с инфекционными заболеваниями", - цитирует пресс-служба главу Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева.

Клиническая инфекционная больница будет построена на 245 коек, разработка проектно-сметной документации находится на стадии завершения.

Летом 2019 года в Якутске началось строительство второй очереди кардио-сосудистого центра. Объект вошел в программу развития центров экономического роста Дальнего Востока, на его возведение из бюджета страны выделено около 4,5 млрд рублей. В эксплуатацию центр планируют сдать в декабре 2021 года, готовность объекта на сегодня составляет более 30%.

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РоссияЯкутияНиколаев, Айсен Сергеевич
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