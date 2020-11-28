В МЧС напомнили условия для безопасного катания на коньках

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Специалисты МЧС России предупреждают, что кататься на коньках на открытых водоемах можно только в том случае, если толщина льда составляет не менее 25 см.

"Безопасная толщина льда для одного человека составляет не менее 10 см, для катания на коньках - не менее 25 см, для проезда автомобилей - не менее 35 см", - сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

Определить прочность льда можно по его цветовому оттенку. В министерстве пояснили, что прочным считается прозрачный лед, который имеет синеватый или зеленоватый оттенок. Выезд транспорта на лед до открытия ледовой переправы строго запрещен и крайне опасен.

В большинстве регионов России сейчас идет период ледообразования, толщина льда очень разнится. Из-за неустойчивой температуры на водоемах в основном преобладает тонкий лед. На данный момент открыто только 50 ледовых переправ из порядка 1 тыс. запланированных.