Коэффициент распространения коронавируса в России вырос до 1,05

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в субботу продолжил рост, увеличившись с 1,02 до 1,05. В Москве показатель поднялся с 0,89 до 0,98, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Из 10 регионов с наибольшим количеством заболевших только в Москве коэффициент оказался ниже единицы. В Красноярском крае он равен 1 четвертый день подряд, а в остальных регионах превысил эту отметку.

В Нижегородской, Ростовской и Свердловской областях показатель составил 1,02, в Иркутской - 1,03, в Воронежской и Ханты-Мансийском автономном округе - 1,04.

В Подмосковье, где уже четыре дня подряд выявляют более 1 тыс. заразившихся, чего не было с мая, коэффициент держится на уровне 1,09.

В Санкт-Петербурге, где третий день подряд подтверждают почти 3 700 случаев, коэффициент немного снизился - с 1,33 до 1,29.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного пассажирского сообщения с зарубежными странами. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.