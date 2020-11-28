В Хабаровском крае с 1 декабря возобновят плановые медосмотры

ТАСС, 28 ноября. Власти Хабаровского края с 1 декабря планируют возобновить плановую помощь в поликлиниках, в частности, проведение медосмотров и диспансерного наблюдения, сообщил в субботу в своем Telegram-канале глава региона Михаил Дегтярев.

"С 1 декабря в крае полностью восстановим всю плановую помощь в поликлиниках. И еще: временно приостановлены были лишь медосмотры и диспансерное наблюдение. С 1 декабря работаем в полную силу", - написал он.

В Хабаровском крае введен масочный режим в общественных местах и транспорте, работают магазины и предприятия сферы услуг без ограничений по площади, отменены ограничения на очную работу образовательных учреждений, с ограничениями открыты кафе и рестораны. Открыты гостиницы, санатории, пансионаты, дома отдыха, парки и скверы. Разрешены пешие прогулки, а также занятия физкультурной на улице и открытых объектах спорта, с ограничениями работают фитнес-центры. Граждане старше 65 лет переведены на дистанционную работу.

В Хабаровском крае с начала пандемии зарегистрировали свыше 23,5 тыс. случаев заболевания, умерли 157 человек. По данным правительства региона, больше всего заболевших в возрастной группе от 30 до 49 лет. Болеют в основном работники здравоохранения и образования, также высок процент распространения вируса среди офисных работников, чья деятельность связана с предоставлением услуг, например, в банковской сфере.