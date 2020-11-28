Бюро МСЭ будут запрашивать в поликлиниках данные, недостающие для оформления инвалидности

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Граждане России, которым для установления или подтверждения инвалидности не хватает сведений о результатах медицинских обследований в направлении на медико-социальную экспертизу, больше не будут вынуждены повторно обращаться в поликлинику. В соответствии с постановлением, подписанным премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, специалисты бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) будут сами возвращать направление в поликлинику, чтобы получить недостающую информацию.

"Раньше, если в направлении [на медико-социальную экспертизу] был указан неполный объем медицинских обследований, гражданам приходилось повторно обращаться в поликлинику за дополнительными сведениями. По новым правилам этого делать не придется. Специалисты бюро медико-социальной экспертизы будут самостоятельно возвращать направление в поликлинику с указанием недостающей информации", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Возврат направлений из бюро в поликлинику должен занимать не более трех рабочих дней, еще 14 дней отводится на доработку документов, уточнили в кабмине.

В пресс-службе отметили, что новые правила начнут действовать после отмены временного порядка оформления инвалидности, который был утвержден из-за угрозы распространения коронавируса и действует до 1 марта 2021 года. Он предполагает автоматическое продление прежде установленной инвалидности на шесть месяцев, а также позволяет присваивать инвалидность впервые без личного обращения гражданина в бюро медико-социальной экспертизы.