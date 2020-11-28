Более 4,5 тыс. жителей Владивостока вышли ликвидировать последствия циклона

ВЛАДИВОСТОК, 28 ноября. /ТАСС/. Общегородской субботник по ликвидации последствий циклона состоялся во Владивостоке, в расчистке улиц от поваленных деревьев и льда приняли участие более 4,5 тыс. человек. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

"Общегородской субботник объединил более 4,5 тыс. горожан. На уборку тротуаров, переходов, придомовых территорий от наледи, очистку общественных пространств от упавших веток и деревьев вышли <…> неравнодушные граждане. К уборке многие приступили раньше полудня, еще до старта общегородского субботника", - говорится в сообщении.

Самими большими оказались группы военных и спортивных федераций. На каждый из участков они выходили по 30-40 человек. Представители общественных организаций наводили порядок в скверах, парках, расчищали лестницы рядом с жилыми домами и офисами.

В эти выходные на полигоне Холмистая во Владивостоке твердые коммунальные отходы, в том числе ветки и поваленные деревья, от юридических лиц принимают бесплатно. "Достаточно просто привезти отходы на полигон без ограничения объема", - уточнил руководитель КГУП "Приморский экологический оператор" Антон Бибиков.