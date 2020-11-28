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Более 4,5 тыс. жителей Владивостока вышли ликвидировать последствия циклона

Они очищают тротуары, переходы и общественные пространства от наледи и упавших веток

ВЛАДИВОСТОК, 28 ноября. /ТАСС/. Общегородской субботник по ликвидации последствий циклона состоялся во Владивостоке, в расчистке улиц от поваленных деревьев и льда приняли участие более 4,5 тыс. человек. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

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"Общегородской субботник объединил более 4,5 тыс. горожан. На уборку тротуаров, переходов, придомовых территорий от наледи, очистку общественных пространств от упавших веток и деревьев вышли <…> неравнодушные граждане. К уборке многие приступили раньше полудня, еще до старта общегородского субботника", - говорится в сообщении.

Самими большими оказались группы военных и спортивных федераций. На каждый из участков они выходили по 30-40 человек. Представители общественных организаций наводили порядок в скверах, парках, расчищали лестницы рядом с жилыми домами и офисами.

В эти выходные на полигоне Холмистая во Владивостоке твердые коммунальные отходы, в том числе ветки и поваленные деревья, от юридических лиц принимают бесплатно. "Достаточно просто привезти отходы на полигон без ограничения объема", - уточнил руководитель КГУП "Приморский экологический оператор" Антон Бибиков.

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