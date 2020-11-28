{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Кудрин считает, что режим дистанционной работы может стать революцией в госслужбе

Даже в этой консервативной системе произойдут существенные изменения, полагает глава Счетной палаты

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Режим дистанционной работы может сохраниться на госслужбе после пандемии и это станет "революцией в госслужбе". Такое мнение высказал глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, выступая на "Общероссийском гражданском форуме - 2020".

По его словам, даже в такой консервативной системе, как государственная служба, произойдут существенные изменения. "Тем более они произойдут в частном секторе", - добавил он.

"Произойдет, наверное, революция в госслужбе, потому что, я думаю, после пандемии мы в значительной степени разрешим и сохраним режим в удаленном формате. Наверное, сделаем более, может быть, эффективно", - отметил он.

Теги
РоссияКудрин, Алексей Леонидович
В Якутии ежегодная елка главы региона пройдет в онлайн-формате
Решение приняли в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой
Читать полностью