Объем мер поддержки семей с детьми в Якутии с 2018 года вырос почти в три раза

ТАСС, 28 ноября. Объем расходов на меры государственной поддержки семей с детьми с 2018 года в Якутии вырос почти в три раза - с 4,5 млрд рублей до 12,8 млрд рублей, сообщила в субботу пресс-служба правительства региона.

"Если объем расходов на меры государственной поддержки семей с детьми в 2018 году составлял 4,5 млрд рублей, в 2019 году - 5,3 млрд рублей, то на 2020 год всего расходы на поддержку материнства и детства по линии Минтруда республики достигли 12,8 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Причинами увеличения финансирования называют усовершенствование и систематизирование демографических мер, направленных на поддержку семей при рождении детей.

"Теперь при рождении ребенка семья может претендовать на единовременные и ежемесячные пособия до трех лет. Ряд мер выплачивается без учета доходов семьи, это касается единовременных выплат при рождении, а ежемесячная поддержка оказывается с учетом доходов семьи. Вместе с этим, именно для демографических мер установленная достаточно высокая планка критерия нуждаемости на уровне двух прожиточных минимум позволяет большому числу семей претендовать на них", - говорится в сообщении.

Новые меры поддержки, призванные улучшить финансовое положение семей с детьми в России, вступили в силу с 1 января 2020 года. В частности, ежемесячную выплату на первого и второго ребенка семьи теперь получают до достижения детьми трех лет, ее средний размер составляет 12 тыс. рублей, а круг получателей расширился.