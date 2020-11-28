В Якутии продлили ограничения из-за пандемии до 15 января

ЯКУТСК, 28 ноября. /ТАСС/. Ограничительные меры по недопущению распространения коронавируса продлены в Якутии до 15 января 2021 года, сообщил глава региона Айсен Николаев в субботу в ходе трансляции в социальных сетях. Ранее меры продлевались до 30 ноября.

"Я сегодня подписал указ, <...> те ограничительные меры, которые на сегодняшний день действовали, продлеваются до 15 января. Это масочный режим, социальное дистанцирование, в том числе вопросы дистанционного образования по колледжам и высшим учебным заведениям", - сказал Николаев.

В Якутии выявлено 19 408 случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 13 233 человека, умерли 283. Якутия находится на втором этапе снятия ограничений в условиях пандемии. Разрешены занятия спортом на улице с некоторыми ограничениями, можно совершать прогулки, одиночные или с членами семьи, работает ряд предприятий сферы услуг, открыты крупные магазины. Власти просят носить маски в общественных местах и транспорте, с ограничениями работают кафе и рестораны.