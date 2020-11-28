Всех госпитализированных после отравления минских школьников выписали

МИНСК, 28 ноября. /ТАСС/. Все минские школьники, госпитализированные после массового отравления, выписаны из больницы, причиной случившегося стал стафилококк. Об этом говорится в опубликованном в субботу сообщении пресс-службы Минздрава Белоруссии.

"На сегодняшний день все дети выписаны из учреждения здравоохранения, - отмечается в тексте. - По результатам проведенного эпидрасследования <...> установлено, что развитие пищевого отравления у учащихся в средней школе №61 Минска связано с употреблением в пищу блюда чикен-ролл, возбудитель - стафилококк".

"Эпидрасследование показало, что заражение произошло в результате нарушения требований санитарного законодательства на пищеблоке, вероятного нарушения требований к использованию средств индивидуальной защиты рук и органов дыхания персоналом пищеблока", - уточнили в ведомстве.

Следственный комитет Белоруссии, в свою очередь, сообщил, что при обследовании у четырех госпитализированных школьников обнаружен стафилококк. "Аналогичное заболевание подтвердилось у восьми работников, шесть из которых в день произошедшего занимались приготовлением пищи", - указывается в тексте.

174 ученика минской школы 20 ноября после приема пищи в столовой почувствовали недомогание и обратились за помощью, 18 из них были госпитализированы. СК Белоруссии по факту отравления школьников возбудил уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемических требований.