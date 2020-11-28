Спасатели во Владивостоке очистили от льда десять вант Русского моста после циклона

ТАСС, 28 ноября. Спасатели-альпинисты очистили ото льда десять вант Русского моста во Владивостоке, где после прохождения циклона перекрыто движение. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Уже очищено десять вант. В работе по расчистке также принимают участие промышленные альпинисты и специалисты предприятия, обслуживающего мост", - сказали в пресс-службе.

В МЧС отметили, что спасатели прикладывают все усилия, чтобы в максимально короткие сроки открыть движение автотранспорта и соединить остров Русский с материком. Работы по снятию льда ведутся путем создания вибрации. "Это очень сложный и энергоемкий процесс: длина ванты составляет 560 метров, альпинисты работают на высоте более 300 метров, где гораздо ветренее и холоднее", - пояснили в ведомстве. Всего в работах задействован 21 человек, из них 14 - от МЧС России.

Движение по мосту было перекрыто 21 ноября из-за падения льда с вант на проезжую часть. Для транспортного сообщения между островом, где живет около 5 тыс. человек и учится 21 тыс. студентов Дальневосточного федерального университета, и Владивостоком, где находятся основные объекты городской инфраструктуры, было открыто паромное сообщение.