В Якутии ежегодная елка главы региона пройдет в онлайн-формате

ЯКУТСК, 28 ноября. /ТАСС/. Новогодняя елка главы Республики Саха (Якутия) пройдет в этом году в формате онлайн, сообщили в субботу в Telegram-канале регионального правительства.

"В этом году в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой елка главы Якутии пройдет онлайн", - говорится в сообщении.

Елка главы Якутии проводится с 1998 года. Ежегодно на нее съезжаются талантливые дети со всей республики. В прошлом году в Якутске на этом мероприятии собралось 700 лучших школьников со всего региона.

По данным регионального оперштаба, за последние сутки в республике выявлено 215 новых случаев заражения коронавирусом, из них 114 - в Якутске. Зарегистрировано четыре летальных исхода. За сутки лабораториями республики проведено свыше 4,3 тыс. исследований на коронавирус.

В Якутии выявлено 19 408 случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 13 233 человека, умерли 283. Якутия находится на втором этапе снятия ограничений в условиях пандемии. Разрешены занятия спортом на улице с некоторыми ограничениями, можно совершать прогулки (одиночные или с членами семьи), работает ряд предприятий сферы услуг, открыты крупные магазины. В общественных местах и транспорте действует масочный режим, с ограничениями работают кафе и рестораны.