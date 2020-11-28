В трех поселках острова Русский восстановили электроснабжение

ВЛАДИВОСТОК, 28 ноября. /ТАСС/. Электроснабжение трех поселков острова Русский, где проживают до 1,5 тыс. человек, восстановлено в субботу, сообщается в Telegram-канале правительства Приморского края.

Подача электричества была нарушена во время циклона, который обрушился на Приморье 19 ноября.

"На острове Русский "запитали" электроэнергией Парис, Мелководный и Новик", - говорится в сообщении.

Ранее глава региона Олег Кожемяко отмечал, что именно на острове Русский ситуация остается наиболее сложной: после циклона повалены столбы с электропроводами. Осложняет ситуацию и невозможность жителей выехать с острова на материковую часть Владивостока - автомобильное движение по мосту через залив Босфор Восточный перекрыто из-за падения льда с вантовых опор сооружения. С 21 ноября между Русским и Владивостоком курсирует паром.