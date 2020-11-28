В Якутске откроют дополнительную ПЦР-лабораторию для сокращения сроков тестирования

ЯКУТСК, 28 ноября. /ТАСС/. Дополнительная ПЦР-лаборатория откроется в поликлинике № 1 Якутска, сообщил глава региона Айсен Николаев в социальных сетях.

"По анализам ситуация гораздо лучше, чем месяц назад, когда по городу Якутску 5-8 дней, даже до 10 дней люди ждали анализов. Сейчас задача поставлена нами, чтобы в течение 48 часов люди результаты получали после сдачи в лаборатории. Я думаю, что по городу Якутску ситуация будет точно доведена до этого, потому что с понедельника начинает работу еще новая лаборатория ПЦР-анализов в <…> поликлинике", - сказал Николаев.

В Якутии выявлено 19 408 случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 13 233 человека, умерли 283.

Якутия находится на втором этапе снятия ограничений в условиях пандемии. Разрешены занятия спортом на улице с некоторыми ограничениями, можно совершать прогулки (одиночные или с членами семьи), работает ряд предприятий сферы услуг, открыты крупные магазины. В общественных местах и транспорте действует масочный режим, с ограничениями работают кафе и рестораны.