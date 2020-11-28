Следователи возбудили 99 уголовных дел в отношении 56 сотрудников ФСИН в 2020 году

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Следователи в этом году возбудили 99 уголовных дел в отношении 56 сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Об этом сообщил в субботу директор ФСИН Александр Калашников.

"В этом году было возбуждено порядка 99 уголовных дел в отношении 56 сотрудников уголовно-исполнительной системы (УИС), 170 сотрудников уволены из рядов УИС, кто-то из них попал под следствие", - сказал он в фильме Эдуарда Петрова "Звонок из СИЗО" на телеканале "Россия-24".

Калашников пояснил, что без участия сотрудников ФСИН практически не могут проноситься телефоны в следственные изоляторы. "Самый неприятный способ появления мобильных телефонов, это когда сотрудники предают интересы службы и за определенную мзду тоже проносят телефоны лицам, которые находятся в учреждении", - сказал глава ФСИН. Среди других причин может быть недосмотр либо недобросовестное отношение к своим обязанностям.

Вместе с тем основными способами попадания телефонов в СИЗО Калашников назвал их пронос адвокатами, близкими родственниками, посылки, дроны. "Для нас важно это предотвращать. Мы подняли уровень профилактической и разъяснительной работы среди сотрудников, что все эти действия не остаются безнаказанными", - рассказал глава ФСИН. Он сообщил, что в последнее время с территорий колоний и СИЗО снижается число звонков. "Это уже даже не десятки, а единицы", - уточнил Калашников.

По его совам, сейчас стоит задача найти технические решения, чтобы выяснять, сколько мобильных телефонов работает на территории СИЗО. "Мы работаем с операторами связи, принимаем меры по внесению дополнений в законодательство, чтобы можно было по нашей информации прекращать оперативную связь на территории наших учреждений. Я думаю, что в ближайшее время эти меры покажут свою эффективность", - считает директор ФСИН.

В сентябре Госдума приняла в первом чтении депутатский законопроект о возможности блокировки сотовых номеров в местах лишения свободы. Заключенные часто используют мобильные телефоны в местах лишения свободы для совершения мошенничеств, оказания давления на свидетелей, координации действий находящихся на свободе членов ОПГ. Как ранее сообщили ТАСС в Генеральной прокуратуре, в 2019 году и первой половине 2020 года в исправительных учреждениях было изъято 77 тыс. средств мобильной связи. Кроме того, за 1,5 года у сотрудников учреждений было изъято 230 средств мобильной связи, которые они пытались пронести заключенным.