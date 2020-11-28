Оливер Стоун планирует написать продолжение мемуаров, если они будут популярны в России

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Режиссер Оливер Стоун может написать продолжение своих мемуаров "В погоне за светом", если они будут интересны читателям в России. Об этом он сказал в интервью телеканалу "Россия-24" в субботу.

"Посмотрим, как пойдет с этими мемуарами, будут ли они интересны русским. Если так, то будет продолжение", - сказал он.

В мемуарах Стоун рассказывает об американской киноиндустрии 1950-1980-х годов. Режиссер освещает становление своей творческой карьеры, завершая книгу успехом фильма "Взвод".

Американский режиссер, сценарист и продюсер Оливер Стоун - автор сценария фильма "Полуночный экспресс", режиссер оскароносной картины "Взвод", продюсер, режиссер и автор сценариев лент "Рожденный четвертого июля", "Джон Ф. Кеннеди: Выстрелы в Далласе". В последние годы внимание режиссера привлекает постсоветское пространство. В июне 2016 года он представил свой фильм "Украина в огне", повествующий об истории Украины с 1941 по 2014 годы. В сентябре 2016 года он закончил работу над фильмом о президенте РФ Владимире Путине. В России и мире его премьера состоялась 12 июня 2017 года.