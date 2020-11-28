В Ульяновской области продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет до 14 декабря

УЛЬЯНОВСК, 28 ноября. /ТАСС/. Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет продлили в Ульяновской области до 14 декабря, соответствующий указ подписал губернатор Сергей Морозов. Об этом в субботу сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

В четверг на заседании регионального штаба по ситуации с коронавирусом Морозов заявил, что необходимо уделить особое внимание жителям региона старше 65 лет и продлить режим ограничений до 14 декабря.

"Режим самоизоляции для лиц категории старше 65 лет, который ранее действовал с 16 по 30 ноября, продлен до 14 декабря. Соответствующий указ подписал губернатор Ульяновской области Сергей Морозов", - сказала собеседница агентства.

Граждане в возрасте старше 65 лет, а также лица с хроническими заболеваниями не должны покидать место проживания (пребывания), в том числе жилые и садовые дома. Исключения составляют случаи обращения за медицинской помощью, передвижение к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, выгул домашних животных и вынос мусора. Ограничения не распространяются на сотрудников, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования организаций, индивидуальных предпринимателей. Под запрет также не попадают работники медицинских учреждений, организаций социального обслуживания населения, органов государственной власти и местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, обеспечивающих их деятельность.

По словам руководителя Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области Светланы Дроновой, работодателям рекомендовано перевести всех сотрудников старше 65 лет на удаленную работу. Эта категория сотрудников имеет право на получение электронного листка нетрудоспособности. Для организации помощи старшему поколению в Ульяновской области работают несколько справочных линий, которые принимают заявки на доставку продуктов и медикаментов. По информации министра семейной, демографической политики и социального благополучия региона Натальи Исаевой с начала ограничительных мероприятий специалисты обзвонили почти 333 тыс. человек. За помощью обратились более 66 тыс. пенсионеров.

По данным оперативного регионального штабы, в Ульяновской области выявлено 27 097 случаев коронавируса, выздоровели 23 880 человек. По информации ресурса стопкоронавирус.рф, умерли 335 пациентов с подтвержденной инфекцией.