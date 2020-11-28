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В Петербурге женщина пыталась устроить поджог рядом с детским клубом

Полиция ее задержала и составила административный протокол

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноября. /ТАСС/. Полицейские в Петербурге задержали женщину, которая пыталась поджечь банку с неустановленным веществом рядом с одним из развлекательных учреждений Красногвардейского района. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в субботу.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, это произошло рядом с детским клубом "Кедр".

"27 ноября около 21.00 мск в полицию Красногвардейского района поступило сообщение о том, что к одному из развлекательных учреждений подошла женщина с банкой с неустановленным веществом, которую пыталась поджечь, испугавшись она выбросила ее в урну. В этот же день 40-летняя женщина была задержана. В результате действий пострадавших нет, вещество, находящееся в банке отправлено на экспертизу", - отметил представитель пресс-службы.

В отношении подозреваемой составили административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство"). После произошедшего полиция проводит проверку.

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