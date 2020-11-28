В Ненецком АО продлили режим повышенной готовности до 31 января

ТАСС, 28 ноября. Режим повышенной готовности в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции продлен в Ненецком автономном округе (НАО) до 31 января 2021 года, говорится в субботу в сообщении пресс-службы администрации региона.

"Режим повышенной готовности в НАО продлен до 31 января 2021 года. На этот период также продлевается запрет на проведение массовых мероприятий, действие масочного режима и режима двухнедельной самоизоляции по возвращении в НАО из других регионов. Соответствующее изменение внесут в постановление губернатора", - говорится в сообщении.

По словам главного государственного санитарного врача региона Натальи Кирхар, в НАО отмечен прирост заболеваемости среди жителей старше 65 лет. В отношении этой категории граждан в регионе сейчас действует норма по соблюдению самоизоляции рекомендательного характера. "Мы бы хотели, чтобы эта норма была внесена в постановление о введении режима повышенной готовности как обязательная. В специализированном стационаре у нас сейчас находятся более 50% людей в возрасте 65+, у них коронавирус протекает намного тяжелее, поэтому лучше ограничить контакты", - приводит пресс-служба слова Кирхар.

С начала пандемии в регионе зарегистрировано 647 случаев новой коронавирусной инфекции, за последние сутки выявлено два случая заболевания. На лечении находятся 82 пациента.