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Пандемия COVID-19

Судьба малого бизнеса и санатории для переболевших. Главное о коронавирусе за 28 ноября

© Сергей Савостьянов/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

Москва

  • Всего зафиксировано 592 415 случаев заражения, из них новых — 7 320 (данные Оперштаба Москвы).

Мир

  • Всего зафиксировано более 61,7 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 13 млн.
  • Масштабные ограничения, включающие закрытие магазинов, ресторанов и остановку работы общественного транспорта повторно вводятся в Грузии.
  • Власти Уханя начали расследование после обнаружения коронавируса в импортном бразильском мясе и рыбе из вьетнамского Хошимина.
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