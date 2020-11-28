Судьба малого бизнеса и санатории для переболевших. Главное о коронавирусе за 28 ноября

Россия
- Всего зафиксировано 2 242 633 случая заражения, из них новых — 27 100. За сутки умерли 510 человек, за весь период — 39 068.
- Вторая волна пандемии может обострить проблему безработицы, а треть компаний малого и среднего предпринимательства может закрыться, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
- В Приамурье, на Ямале, в Якутии, в Ульяновской области и Ненецком автономном округе продлили связанные с пандемией ограничения.
- Дефицит новых машин в автосалонах затронул не только премиальные бренды, но и модели массового сегмента и может продлиться до весны 2021 года.
- Не менее 10% санаториев России сформировали программы для реабилитации перенесших коронавирус.
Москва
- Всего зафиксировано 592 415 случаев заражения, из них новых — 7 320 (данные Оперштаба Москвы).
Мир
- Всего зафиксировано более 61,7 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 13 млн.
- Масштабные ограничения, включающие закрытие магазинов, ресторанов и остановку работы общественного транспорта повторно вводятся в Грузии.
- Власти Уханя начали расследование после обнаружения коронавируса в импортном бразильском мясе и рыбе из вьетнамского Хошимина.