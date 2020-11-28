В Париже возобновляется работа непродовольственных магазинов

ПАРИЖ, 28 ноября. /ТАСС/. Работа бутиков, книжных и других магазинов возобновляется в эту субботу по всей Франции. Об этом сообщил корреспондент ТАСС с места событий.

С утра на основных торговых улицах и площадях французской столицы можно было слышать грохот поднимающихся тяжелых металлических ставней, которыми на протяжении месяца были зашторены витрины магазинов одежды, обуви, детских игрушек и многих других, держатели небольших лавок вновь наполняли уличные прилавки товарами ручной работы от обуви до елочных игрушек и открыток.

"Ты как, Жак?" - кричал продавец сумок своему соседу, с котором не общался уже месяц. "Хорошо, все хорошо. Рад тебя видеть", - отвечал торговец одеждой.

"Я очень рад, что наконец-то можно вернуться к любимому делу, думаю, перед Рождеством нас ожидает много работы", - поделился с корреспондентом ТАСС сапожник Пьер, который изготавливает ботинки на заказ.

Парижане в первый день облегченного карантина решили воспользоваться разрешенными 3 часами и 20 км, чтобы посмотреть на рождественские украшения города, сходить за покупками или просто посмотреть на витрины, за которыми сотрудники магазинов собирали елки, одевали манекены или устанавливали рождественские инсталляции с Санта-Клаусом и оленями.

Самые большие очереди можно было наблюдать у входов в крупные супермаркеты, которые в эту субботу сняли барьерные ограждения со стеллажей товаров не первой необходимости.

Продажа елей и работа ресторанов

Помимо одежды и обуви, парижан заинтересовали рождественские ели, которые власти разрешили продавать еще 20 ноября, однако торговля деревьями получила размах только сейчас. На выбор живые ели от метра до пяти или уже украшенные искусственные елки. Продаются также ветви, покрытые красной, белой, синей или розовой красками.

Несмотря на хорошее настроение продавцов, рестораторы продолжают подсчитывать убытки. Как сообщил ранее президент страны Эмманюэль Макрон, решение об открытии ресторанов и кафе будет приниматься только 20 января. При этом министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр пообещал увеличить максимальную помощь предпринимателям до €200 тыс. Владельцы кафе могут продавать свои блюда через сервисы доставки или навынос.

Многие воспользовались этими вариантами. Кроме того, возле некоторых заведений были установлены переносные плиты для приготовления блинов, рядом же расположились большие кастрюли с глинтвейном и грогом. "А когда-то тут кормили вкусным луковым супом", - иронически отметил клиент одного такого заведения, заказав блин с шоколадной пастой.

Усиленные меры

Власти не перестают напоминать, что вирус до сих пор не покинул территорию страны, поэтому санитарные меры остаются обязательными для выполнения. Среди этих мер - обязательное ношение масок, дезинфекция рук при входе в общественные места, разметка на полу возле касс, ограничение количества посетителей в заведении из расчета 8 кв. метров на человека. Обладатели торговых точек площадью 400 кв. метров и более должны контролировать поток покупателей на входе.

В эту субботу возобновляются также службы в храмах, но они могут проводиться в присутствии не более 30 прихожан. По мере улучшения эпидемической ситуации этот лимит, вызывающий резкую критику со стороны французского духовенства, может быть расширен.

Согласно последним данным Минздрава, с начала марта от осложнений, вызванных коронавирусом, во Франции умерли почти 52 тыс. человек. Всего за время пандемии в республике выявлено около 2,2 млн случаев инфицирования. В начале ноября количество новых случаев несколько раз превышало отметку в 60 тыс. за сутки. Однако к 27 ноября, по данным Минздрава, количество положительных тестов снизилось до 11,7%, а суточный прирост новых случаев стабильно снижается на протяжении всей недели и в пятницу составил 12,5 тыс.