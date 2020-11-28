Парк развлечений "Остров Мечты" могут закрыть из-за нарушений мер профилактики COVID-19

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Роспотребнадзор выявил нарушения мер профилактики коронавируса в парке развлечений "Остров Мечты", парку грозит штраф до 500 тыс. рублей или приостановление деятельности на 90 суток. Об этом журналистам сообщил главный специалист-эксперт столичного управления Роспотребнадзора Даниил Кобразов.

"28 ноября Роспотребнадзором было проведено обследование парка развлечений "Остров Мечты" по адресу: проспект Андропова, дом 1, на предмет соблюдения требований санитарного законодательства, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. По результатам обследования был выявлен ряд нарушений юридическим лицом, эксплуатирующим данный развлекательный центр", - сказал Кобразов.

Он уточнил, что часть посетителей находилась на территории развлекательного центра без масок. Кроме того, в парке развлечений выявили нарушения в части отсутствия оборудования по обеззараживанию воздуха и нарушения в части осуществления дезинфекционной деятельности.

"За выявленные нарушения юридическому лицу по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ грозит штраф до 500 тыс. рублей или приостановление деятельности до 90 суток по решению суда", - подчеркнул Кобразов.

Он сообщил, что процедура временного запрета деятельности Роспотребнадзором в отношении "Острова Мечты" не применялась, парк продолжает работать.