Песков надеется, что наступающий год будет "не таким, как 2020-й"

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков надеется, что наступающий 2021 год будет "не таким, как 2020-й". В условиях пандемии все должны быть осторожны, но не забывать и радоваться жизни, заявил он журналистам в субботу на открытии ГУМ-катка на Красной площади.

Отвечая на вопрос, что бы он пожелал москвичам в новом году, Песков отметил, что пока рано об этом говорить. "Пока мы все, и москвичи [в том числе], должны работать напряженно. Еще долго до Нового года", - сказал он.

"Но, наверное, хочется пожелать, чтобы следующий год был другим. Не таким, как 2020-й", - добавил представитель Кремля.

Говоря об открытии ГУМ-катка на Красной площади, Песков заметил, что "это очень важно просто как понимание того, что жизнь идет вперед". "Мы все должны быть очень осторожны, мы все должны заботиться о себе, о тех, кто нас окружает; но при этом мы должны жить и радоваться жизни", - считает он.