На ГУМ-катке в Москве состоялось торжественное открытие сезона

МОСКВА, 28 ноября. /Корр. ТАСС Елена Кульбак/. Открытие 15-го сезона состоялось на ГУМ-катке в Москве. По этому случаю на ледовой площадке для зрителей выступили знаменитые фигуристы, которые представили отрывки из шоу "Руслан и Людмила", а также "Спящая красавица. Легенда двух королевств".

"Чудо свершилось, несмотря ни на что. И наша Красная площадь заиграла, засверкала. Мы сегодня рады здесь вас встречать. Уже четвертый год подряд наша команда первой открывает этот каток", - сказала гостям праздника и журналистам олимпийская чемпионка Татьяна Навка.

В рамках торжественного открытия катка фигуристы Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас представили фрагмент из нашумевшего мюзикла Татьяны Навки "Руслан и Людмила", а олимпийская чемпионка Алина Загитова показала отрывок из мюзикла "Спящая красавица. Легенда двух королевств".

"Я здесь уже во второй раз, потрясающая атмосфера. Для меня это опыт, конечно, выступать на открытом катке. Когда я в первый раз приезжала в Москву, гуляла по Красной площади и не могла подумать, что буду тут выступать", - рассказала журналистам Алина Загитова.

Сразу после шоу состоялся открытый урок по азам фигурного катания.

Новый сезон

Первых гостей ледовая площадка примет 29 ноября. В этом году в связи с эпидемиологической обстановкой правила посещения катка изменились. Так например, сокращено количество ежедневных сеансов, всего их будет семь с 10:00 до 23:00. Кроме того, билет необходимо будет купить заранее на официальном сайте катка.

"ГУМ-Каток будет открыт для посещения при любой погоде: и в снежную вьюгу, и при плюсовой температуре. Репутация идеального льда на Красной площади создавалась годами. В этом году для гостей предусмотрены одноразовые маски и перчатки, площадь ГУМ-Катка позволяет сохранять социальную дистанцию", - рассказали в пресс-службе катка.

Также в этом году будет проводиться дезинфекция коньков после каждого проката.