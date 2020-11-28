ВОЗ сообщила о рекордном росте числа заразившихся COVID-19 за сутки

ЖЕНЕВА, 28 ноября. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 61,29 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 747 тыс., что представляет собой новый максимум роста заболеваемости за сутки. Согласно опубликованным в субботу данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов в мире приблизилось к 1,44 млн, что более чем на 13 тыс. больше показателя предыдущего дня и является новым антирекордом роста смертности.

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По состоянию на 17:48 мск 28 ноября в ВОЗ поступили сведения о 61 299 371 инфицированном и 1 439 784 умерших. Число заразившихся за сутки возросло на 747 082, а умерших - на 13 296.

Предыдущий антирекорд заболеваемости был зафиксирован 14 ноября (668 953), а смертности - 17 апреля (12 432). Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Более 54% поступивших за минувшие сутки сообщений о случаях заражения приходятся на Северную и Южную Америку (405 399), на втором месте - Европейский регион (236 050), на третьем - Юго-Восточная Азия (53 082).

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 12 763 997. Далее следуют Индия (8 351 109), Бразилия (6 204 220), Россия (2 242 633), Франция (2 157 332), Испания (1 628 208), Великобритания (1 589 305), Италия (1 538 217), Аргентина (1 399 431), Колумбия (1 280 487), Мексика (1 078 594) и Германия (1 028 089).