В Карабах вернулись уже более 23,5 тысячи беженцев

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Число беженцев, которые смогли вернуться из Армении в Нагорный Карабах при содействии российских миротворцев, превысило 23,5 тысячи. Об этом в субботу сообщили в Минобороны РФ.

"Всего в Нагорный Карабах в места постоянного проживания вернулись 23 514 беженцев", - говорится в сообщении военного ведомства.

Российские миротворцы находятся в зоне нагорнокарабахского конфликта в соответствии с договоренностями, зафиксированными 9 ноября в совместном заявлении президента РФ Владимира Путина, лидера Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна о полном прекращении огня в регионе.

Основу миротворческого контингента составляют подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа. Российские наблюдательные посты выставлены вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Армению и Нагорный Карабах. Командование миротворческой операцией располагается в Степанакерте.