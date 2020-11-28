Следователи начали проверку после конфликта с фельдшером скорой помощи под Рязанью

ТАСС, 28 ноября. Следователи в городе Сасово под Рязанью начали проверку по факту конфликта с фельдшером скорой помощи во время госпитализации женщины. Материалы проверки предали из полиции в следственное управление СК по региону, сообщила в субботу пресс-служба ведомства.

"Инициирован вопрос об изъятии материала из полиции и передачи его в следственные органы регионального следственного управления. Проведение дальнейшей проверки поручено следователям Сасовского межрайонного следственного отдела следственного управления СК РФ по Рязанской области", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В субботу полиция начала проверку по факту того, что вечером 27 ноября бригада скорой медпомощи в городе Сасово приехала по вызову к 44-летней пациентке для ее госпитализации, но у фельдшера возник конфликт с одной из находившихся в том же месте женщин. Предположительно, компания пьяных людей стала мешать медикам выполнять свои обязанности. По дороге в больницу пациентка умерла в автомобиле скорой помощи. Фельдшер обратилась в полицию с заявлением о препятствии госпитализации пациентки.

"Следователями выполняется комплекс проверочных мероприятий, необходимых для установления всех обстоятельств и причин произошедшего, в том числе назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти, опрашиваются очевидцы, изъята необходимая медицинская документация. С учетом собранных материалов будет дана правовая оценка действиям всех участников произошедших событий", - сообщили в пресс-службе ведомства.