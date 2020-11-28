В Астраханской области военные построили два медцентра для пациентов с коронавирусом

АСТРАХАНЬ, 28 ноября. /ТАСС/. Военные строители завершили возведение двух многофункциональных медицинских центров в Астрахани и Нариманове (Астраханская область), которые смогут принять пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил в субботу на своей странице в Instagram губернатор региона Игорь Бабушкин.

"В Астрахани и Нариманове завершили строительство двух многофункциональных медцентров, каждый из которых вместит по 100 пациентов с COVID-19. Сейчас идет отладка систем и монтаж медоборудования. Процесс контролирую лично. Сегодня снова был на объектах с инспекцией", - написал Бабушкин.

Он уточнил, что в центры поступило 1 500 единиц медтехники, в том числе 64-срезовый томограф. "Такого нет ни в одном подобном учреждении. И цифровой рентген [поступил]. При его использовании пациенты получают меньше излучения", - отметил Бабушкин.

Губернатор добавил, что госпитали разгрузят больницы, которые вновь смогут осуществлять плановый прием. "Важно вернуть нашу систему здравоохранения к полноценному плановому обслуживанию населения. Работать в госпиталях будут врачебно-сестринские бригады, которые уже укомплектованы. После сдачи объектов сделаем все, чтобы они начали принимать пациентов в максимально короткий срок", - написал глава региона.

В октябре сообщалось, что военные строители приступили к возведению многофункциональных медицинских центров в Астрахани и Нариманове. Как уточняли в Минобороны, в строительстве задействованы свыше 50 военнослужащих и 20 единиц спецтехники.

Военные строители в короткие сроки возвели 16 многопрофильных медцентров на базе военных госпиталей в 15 регионах страны, а также один медцентр в Воронеже, три в Дагестане и два в Псковской области для жителей регионов. Все они оснащены современным оборудованием.