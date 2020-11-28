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В МЧС предупредили о тумане и гололедице в Москве до утра 29 ноября

Видимость на дороге составит 200-700 м

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о тумане с видимостью 200-700 м и гололедице в Москве в ближайшие часы до утра воскресенья. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе ведомства.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, местами в Москве в ближайшие 1-3 часа с сохранением до 10:00 мск 29 ноября ожидается туман с видимостью 200-700 м, местами гололедица", - сказали в пресс-службе.

Водителям рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Пешеходам необходимо обозначить себя светоотражающими элементами на одежде.

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