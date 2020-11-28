В Карачаево-Черкесии за три года построят и реконструируют 24 медучреждения

ЧЕРКЕССК, 28 ноября. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии в рамках региональной программы развития здравоохранения за три года рассчитывают построить и реконструировать 24 медицинских учреждения, написал в субботу в своем Instagram глава республики Рашид Темрезов.

"Детально обсудили мероприятия региональной программы модернизации системы первичного звена здравоохранения. В этой сфере проблем у нас достаточно, учитывая, какой процент населения проживает в сельской местности и обслуживается именно в первичном звене. За счет софинансирования из федерального и республиканского бюджетов в рамках программы в ближайшие три года будут построены и реконструированы 24 медицинских объекта, закуплено 27 единиц высокотехнологичного медоборудования, приобретены 64 машины скорой помощи", - написал Темрезов по итогам онлайн-встречи с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко.

По его словам, в ходе совещания также шла речь о возможность выделения дополнительных средств на реконструкцию поликлиники в Адыге-Хабле и поселке Орджоникидзевский.

Руководитель региона обратился к главе Минздрава РФ с просьбой поддержать республику лекарственными препаратами для амбулаторных больных и выделить дополнительные машины скорой помощи для курортных зон. "Это особенно важно в период стартовавшего горнолыжного сезона, когда количество туристов в республике значительно увеличится", - отметил Темрезов.